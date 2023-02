Parc Animalier de Sainte-Croix PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX, 1 avril 2023, RHODES.

Valable une journée du 1er avril au 12 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans C’est au cœur d’une réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO, que le Parc Animalier de Sainte-Croix est basé, à Rhodes en Moselle. Ouvert dès 1986, le Parc est devenu une référence pour la présentation de la faune sauvage avec ses 120 ha de nature préservée. Aujourd’hui, près de 1500 animaux de 130 espèces différentes peuplent les étangs, forêts et plaines du Parc. A Sainte-Croix, chaque saison est riche en évènements ! La saison commence par l’ouverture exceptionnelle de février pendant les vacances scolaires d’hiver, une belle occasion de découvrir la nature et les animaux pendant la saison hivernale. Puis vient la grande ouverture du printemps début avril, période rythmée par les animations du grand week-end de Pâques et les vacances scolaire du printemps. La saison estivale marque le point culminant de la saison avec de nombreuses animations, expositions, spectacles et bien souvent des naissances chez les animaux ! Avec l’automne, c’est la saison du brame du cerf qui commence, également l’un des temps fort chaque année à Sainte-Croix ! Les familles et curieux de nature viennent découvrir cette période si spéciale pour les cervidés lors des matinales ou soirée brâme au Parc. Pendant les vacances d’automne, le Parc prend les couleurs d’Halloween. Halloween à Sainte-Croix, c’est avant tout de nombreuses animations, spectacles pour les grands et petits et évidemment les fameux repas des animaux avec les citrouilles ! A toutes les saisons, le safari train de l’expédition sauvage emmène les visiteurs au cœur des territoires sauvages et au plus proche des animaux pendant une balade commentée par un guide nature. A chaque saison, Sainte-Croix propose également aux visiteurs, toutes sortes d’expériences nature, avec des nombreuses visites guidées thématisées (appel du loup, les animaux l’hiver…) et expériences natures diverses (affûts photos et animalier d’un jour par exemple). INFORMATIONS PRATIQUES• Tarif Adulte : à partir de 12 ans• Tarif Enfant : de 3 à 11 ans inclus

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX RHODES Route de Sainte-Croix Moselle

