PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX – PROMO – PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX Rhodes, vendredi 29 mars 2024.

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX :Billet valable pour 1 jour. Promotion valable du 13/02 au 25/02/2024 dans la limite des quotas alloués à cette opération.Billet non daté valable pour une visite du 30/03 au 05/07/2024, selon calendrier d’ouverture du parc.Adulte : 29€ au lieu de 32€Enfant (de 03 à 11 ans inclus) : 21€ au lieu de 24€Gratuit pour les enfants de moins de 03 ans.C’est au cœur d’une réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO, que le Parc Animalier deSainte-Croix est basé, à Rhodes en Moselle. Ouvert dès 1986, le Parc est devenu une référence pour laprésentation de la faune sauvage avec ses 120 ha de nature préservée. Aujourd’hui, près de 1500animaux de 130 espèces différentes peuplent les étangs, forêts et plaines du Parc.A Sainte-Croix, chaque saison est riche en évènements ! La saison commence par l’ouvertureexceptionnelle de février pendant les vacances scolaires d’hiver, une belle occasion de découvrir lanature et les animaux pendant la saison hivernale. Puis vient la grande ouverture du printemps débutavril, période rythmée par les animations du grand week-end de Pâques et les vacances scolaire duprintemps. La saison estivale marque le point culminant de la saison avec de nombreuses animations,expositions, spectacles et bien souvent des naissances chez les animaux ! Avec l’automne, c’est lasaison du brame du cerf qui commence, également l’un des temps fort chaque année à Sainte-Croix !Les familles et curieux de nature viennent découvrir cette période si spéciale pour les cervidés lors desmatinales ou soirée brâme au Parc. Pendant les vacances d’automne, le Parc prend les couleursd’Halloween. Halloween à Sainte-Croix, c’est avant tout de nombreuses animations, spectacles pourles grands et petits et évidemment les fameux repas des animaux avec les citrouilles ! A toutes lessaisons, le safari train de l’expédition sauvage emmène les visiteurs au cœur des territoires sauvageset au plus proche des animaux pendant une balade commentée par un guide nature. A chaque saison,Sainte-Croix propose également aux visiteurs, toutes sortes d’expériences nature, avec desnombreuses visites guidées thématisées (appel du loup, les animaux l’hiver…) et expériences naturesdiverses (affûts photos et animalier d’un jour par exemple).Depuis 2010, Le Parc Animalier de Sainte-Croix offre la possibilité de dormir avec les animaux(loups, coyotes, ours, cerfs, ratons laveurs…). Des moments uniques à partager en famille ou entreamis dans les 5 univers différents des lodges nature. Il est ainsi possible de dormir face aux loups, faceaux cerfs, dans les cabanes dans les arbres, dans l’hôtel nature d’exception la Grange aux Coyotes etdans les lodges de la rivière de l’ours noir. Une offre d’hébergement unique en son genre etrespectueuse de l’environnement dont le public peut profiter toute l’année.

Tarif : 21.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 00:00

Réservez votre billet ici

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX Domaine de Sainte Croix 57810 Rhodes 57