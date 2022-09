Labo forestier Volet 4 : jeunes pousses et graines de forêt Parc animalier de Roumare Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Seine-Maritime

Labo forestier Volet 4 : jeunes pousses et graines de forêt Parc animalier de Roumare, 8 octobre 2022, Canteleu. Labo forestier Volet 4 : jeunes pousses et graines de forêt Samedi 8 octobre, 14h00 Parc animalier de Roumare

inscription obligatoire, GRATUIT, dés 5 ans

C’est l’automne, le temps de la récolte est venu. Au programme : entretien des jeunes pousses et collecte conviviale de graines pour regarnir la plantation. Par la Métropole et l’ONF Parc animalier de Roumare D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie Accès libre

02 35 52 93 20 https://www.metropole-rouen-normandie.fr/parc-animalier-de-la-foret-de-roumare https://www.facebook.com/Maisonsdesforets Créé en 1966, le parc animalier de la forêt de Roumare, situé sur les communes de Canteleu et de Val-de-la-Haye, est le lieu privilégié d’observation de la grande faune forestière régionale. Cet équipement est géré par l’Office National des forêts (ONF). Prévoir gants, sécateurs, bottes, vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Canteleu, Seine-Maritime Autres Lieu Parc animalier de Roumare Adresse D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Ville Canteleu lieuville Parc animalier de Roumare Canteleu Departement Seine-Maritime

Parc animalier de Roumare Canteleu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canteleu/

Labo forestier Volet 4 : jeunes pousses et graines de forêt Parc animalier de Roumare 2022-10-08 was last modified: by Labo forestier Volet 4 : jeunes pousses et graines de forêt Parc animalier de Roumare Parc animalier de Roumare 8 octobre 2022 Canteleu Parc animalier de Roumare Canteleu

Canteleu Seine-Maritime