Fête de la Nature et de la photographie animalière au parc animalier de la Dame Blanche. Parc Animalier de la Dame Blanche Valorbiquet, 19 août 2023, Valorbiquet.

Valorbiquet,Calvados

Le Parc Animalier de la Dame Blanche organise sa traditionnelle fête de la nature afin de présenter les animaux, le Centre de sauvegarde mais aussi de nombreux stands et animations.

– Expositions photos

– Structures gonflables

– Spectacles équin

et quelques surprises !

Le prix de votre entrée vous permet de visiter le parc.

Restauration et buvette sur place.

(pique-nique personnel interdit)

Bébés (0-3 ans) Gratuit

Enfants (3-12 ans) 7 €

Adultes (+ 12 ans) 9 €.

Samedi 2023-08-19 10:00:00 fin : 2023-08-20 19:00:00. .

Parc Animalier de la Dame Blanche Saint-Julien-de-Mailloc

Valorbiquet 14290 Calvados Normandie



The Parc Animalier de la Dame Blanche organizes its traditional Fête de la Nature to present the animals and the rescue center, as well as numerous stands and events.

– Photo exhibitions

– Inflatable structures

– Equine shows

and a few surprises!

The price of your entry ticket entitles you to visit the park.

Food and refreshments on site.

(personal picnics prohibited)

Infants (0-3 years) Free

Children (3-12 yrs) 7 ?

Adults (+ 12 years) 9 ?

El Parc Animalier de la Dame Blanche celebra su tradicional Fiesta de la Naturaleza para presentar a los animales y el centro de salvamento, así como numerosos stands y eventos.

– Exposiciones fotográficas

– Estructuras hinchables

– Espectáculos equinos

y algunas sorpresas

La entrada da derecho a visitar el parque.

Catering y refrescos in situ.

(prohibidos los picnics personales)

Bebés (0-3 años) Gratis

Niños (3-12 años) 7 ?

Adultos (+ 12 años) 9 ?

Der Tierpark La Dame Blanche veranstaltet sein traditionelles Naturfest, um die Tiere, das Rettungszentrum, aber auch zahlreiche Stände und Animationen vorzustellen.

– Fotoausstellungen

– Aufblasbare Strukturen

– Pferdeshows

und einige Überraschungen!

Mit Ihrem Eintrittspreis können Sie den Park besuchen.

Essen und Trinken vor Ort.

(persönliches Picknick verboten)

Kleinkinder (0-3 Jahre) Kostenlos

Kinder (3-12 Jahre) 7 ?

Erwachsene (+ 12 Jahre) 9 ?

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité