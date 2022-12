Parc animalier de la Barben – Visite libre La Barben, 1 novembre 2022, La Barben La Barben.

Parc animalier de la Barben – Visite libre

2022-11-01 10:00:00 – 2023-02-28 18:00:00

EUR Situé à 30km au nord d’Aix-en-Provence, lieu unique de rencontre avec la faune sauvage, le parc animalier permet de découvrir plus de 130 espèces, originaires de toute la planète : girafes, éléphants, guépards, ours, lions, rhinocéros, ou encore suricates et vautours… Plus de 700 animaux qui étonnent, impressionnent ou charment mais jamais ne laissent indifférents ! Sans oublier les étranges et fascinants reptiles, occupant la bergerie du XIIe siècle.



En famille ou entre amis, le petit train permet de rejoindre le cœur du parc (attention, il ne fonctionne que les samedis, dimanches, jours fériés et durant les vacances scolaires). Des espaces pique-nique ombragés sont à disposition, ainsi que différentes tables disséminées le long des sentiers.

Et pour les enfants, ne manquez pas la vaste aire de jeux !



Ouvert tous les jours de l’année ! Même les jours fériés.



➜ Visite à pied

➜ Parking gratuit

➜ Navette petit train en supplément (1€)

➜ ​Les animaux sont interdits

➜ équipement à prévoir : chaussures adaptées à l’activité

➜ Petite restauration à la Paillotte : crêpes, frites, steaks hachés, nuggets, sandwiches, salades, glaces, gaufres… Ouvert les mercredis, samedis et dimanches uniquement. Durant les vacances scolaires, il est ouvert tous les jours (sous réserve d’une météo favorable).



⚠️ De juin à septembre, le zoo de la Barben, situé en zone ZAPEF peut être fermé par arrêté préfectoral en fonction des conditions météo du jour.

Se renseigner la veille au soir sur bpatp.paca-ate.fr (symbole rond à l’est de la commune de la Barben), ou au +33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé).





Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

700 animaux et 130 espèces vous attendent dans un parc verdoyant aux senteurs provençales !

