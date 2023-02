PARC ANIMALIER DE LA BARBEN ZOO DE LA BARBEN, 1 janvier 2023, LA BARBEN.

PARC ANIMALIER DE LA BARBEN ZOO DE LA BARBEN. Un spectacle à la date du 2023-01-01 à 00:00 (2023-01-01 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

BILLET VALABLE POUR 1 VISITE jusqu’au 31/12/2023 Ouvert tous les jours de l’année de 10h à 18h GRATUIT POUR LES MOINS DE 3 ANS Parc Zoologique de La BarbenAimer, Protéger, PartagerAu commencement, il y avait un jardin, un jardin miraculeux dans lequel les animaux vivaient heureux.Le lion y côtoyait la brebis en toute harmonie. Le Jardin d’Eden a peut-être existé, ou peut-être pas.En revanche, le Zoo de la Barben, en plein cœur d’une Provence resplendissante, est bien réel, lui.Ce parc animalier fantastique accueille les visiteurs sur 30 hectares pour une promenade enchanteresse et ludique qui ravira les amoureux de la nature, de tous âges, qu’ils soient en herbe, jeunes loups ou au contraire, de vieux singes. Le Zoo de la Barben, si l’on respire à pleins poumons, ce sont des odeurs de garrigue qui chatouillent la narine du promeneur.Normal, le zoo est à seulement quelques encablures de Salon de Provence, à mi-chemin entre Marseille et Avignon, et pourtant la savane, les steppes et même la jungle ne sont pas si loin.Comment cela est-il possible ? Tout simplement, car nous sommes au Parc Zoologique de la Barben.C’est ici, au cœur de la Provence, sur un vaste plateau dominant la région, que se déroulent les 9 km de sentiers qui emmèneront les curieux de tous âges à la rencontre du monde animal.Le Zoo de la Barben, c’est près de 600 animaux de 120 espèces différentes, mammifères, reptiles ou volatiles.Antilopes, bisons d’Amérique, rhinocéros, félins d’Afrique ou d’Asie, éléphants, girafes, sont quelques-uns des spécimens que vous pourrez admirer dans cette arche de Noé à ciel ouvert.Mais le Zoo de la Barben, c’est également une véritable philosophie.Ce parc est encadré par des passionnés et spécialistes du monde animalier : vétérinaires, biologistes et soigneurs se relaient pour apporter à ces pensionnaires toute l’attention qui leur est due.Enfin, le Zoo de la Barben, c’est tout simplement une immersion enchantée dans la faune d’ici et d’ailleurs.Au cours de cette balade riche en découvertes et en surprises, le promeneur pourra se remettre de ses émotions en »cassant la croûte » ou en s’offrant une pause gourmande au snack, pour mieux repartir à l’aventure. Aire de pique-nique, aire de jeux, boutique, salle de réception, petit train.Gratuit pour les enfants de moins de 3 ansINFORMATIONS PRATIQUESHorairesLe Zoo est ouvert tous les jours de l’année, de 10h à 18h.En juillet et en août, ouverture de 9h30 à 19h (fermeture des caisses 1h avant).Accès• Depuis Avignon : en direction de Marseille, prendre l’A54 direction Arles/Barcelone, puis sortie n°15 « Salon Pélissanne » et suivre Pélissanne.• Depuis Marseille : en direction de Lyon, prendre la sortie n°15 « Salon centre » et suivre Pélissanne.• Depuis Nîmes : prendre la sortie n°14 « Salon, Pelissanne » et suivre Pélissanne.• Tarif Adulte : à partir de 13 ans• Tarif Enfant : de 3 à 12 ans inclus

Votre billet est ici

ZOO DE LA BARBEN LA BARBEN ROUTE DU CHATEAU Bouches-du-Rhone

BILLET VALABLE POUR 1 VISITE jusqu’au 31/12/2023 Ouvert tous les jours de l’année de 10h à 18h GRATUIT POUR LES MOINS DE 3 ANS

Parc Zoologique de La Barben

Aimer, Protéger, Partager



Au commencement, il y avait un jardin, un jardin miraculeux dans lequel les animaux vivaient heureux.

Le lion y côtoyait la brebis en toute harmonie. Le Jardin d’Eden a peut-être existé, ou peut-être pas.

En revanche, le Zoo de la Barben, en plein cœur d’une Provence resplendissante, est bien réel, lui.

Ce parc animalier fantastique accueille les visiteurs sur 30 hectares pour une promenade enchanteresse et ludique qui ravira les amoureux de la nature, de tous âges, qu’ils soient en herbe, jeunes loups ou au contraire, de vieux singes.

Le Zoo de la Barben, si l’on respire à pleins poumons, ce sont des odeurs de garrigue qui chatouillent la narine du promeneur.

Normal, le zoo est à seulement quelques encablures de Salon de Provence, à mi-chemin entre Marseille et Avignon, et pourtant la savane, les steppes et même la jungle ne sont pas si loin.

Comment cela est-il possible ? Tout simplement, car nous sommes au Parc Zoologique de la Barben.

C’est ici, au cœur de la Provence, sur un vaste plateau dominant la région, que se déroulent les 9 km de sentiers qui emmèneront les curieux de tous âges à la rencontre du monde animal.

Le Zoo de la Barben, c’est près de 600 animaux de 120 espèces différentes, mammifères, reptiles ou volatiles.

Antilopes, bisons d’Amérique, rhinocéros, félins d’Afrique ou d’Asie, éléphants, girafes, sont quelques-uns des spécimens que vous pourrez admirer dans cette arche de Noé à ciel ouvert.

Mais le Zoo de la Barben, c’est également une véritable philosophie.

Ce parc est encadré par des passionnés et spécialistes du monde animalier : vétérinaires, biologistes et soigneurs se relaient pour apporter à ces pensionnaires toute l’attention qui leur est due.

Enfin, le Zoo de la Barben, c’est tout simplement une immersion enchantée dans la faune d’ici et d’ailleurs.

Au cours de cette balade riche en découvertes et en surprises, le promeneur pourra se remettre de ses émotions en »cassant la croûte » ou en s’offrant une pause gourmande au snack, pour mieux repartir à l’aventure.

Aire de pique-nique, aire de jeux, boutique, salle de réception, petit train.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires

Le Zoo est ouvert tous les jours de l’année, de 10h à 18h.

En juillet et en août, ouverture de 9h30 à 19h (fermeture des caisses 1h avant).



Accès

• Depuis Avignon : en direction de Marseille, prendre l’A54 direction Arles/Barcelone, puis sortie n°15 « Salon Pélissanne » et suivre Pélissanne.

• Depuis Marseille : en direction de Lyon, prendre la sortie n°15 « Salon centre » et suivre Pélissanne.

• Depuis Nîmes : prendre la sortie n°14 « Salon, Pelissanne » et suivre Pélissanne.

• Tarif Adulte : à partir de 13 ans

• Tarif Enfant : de 3 à 12 ans inclus

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici