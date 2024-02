Parc animalier de Gramat Gramat, dimanche 11 février 2024.

Parc animalier de Gramat Gramat Lot

Programmation 2024 de Janvier à Juin

11 février Ateliers d’arts plastiques

21 février Carnaval des Oiseaux : Cavalcade avec Monsieur Carnaval, concours de déguisement, nourrissage à la volière, atelier de l’art des plumes, maquillage et quizz géant

25 février A la découverte des oiseaux du Parc : Visite guidée de la volière, observation des oiseaux et nourrissage des Pélicans

31 mars Journée de Pâques La chasse à l’oeuf d’or : Jeu de piste, visite ludique du conservatoire de volaille, maquillage et quizz géant

20 avril Nocturne Mange avec les Ours : Nourrissage des Ours, menu dégustation

19 mai Nocturne Mange avec les Ours : Nourrissage des Ours, menu dégustation

22 juin Nocturne Mange avec les Ours : Nourrissage des Ours, menu dégustation .

D14

Gramat 46500 Lot Occitanie contact@gramat-parc-animalier.com

