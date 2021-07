Smarves Parc Animalier des Bois de saint Pierre Smarves, Vienne PARC ANIMALIER BOIS DE SAINT PIERRE : L’humanité des animaux : découvrez leur intelligence, leur culture, leur empathie ! Parc Animalier des Bois de saint Pierre Smarves Catégories d’évènement: Smarves

Parc Animalier des Bois de saint Pierre, le mercredi 8 septembre à 10:30

PASS SANITAIRE obligatoire pour tous les participants de plus de 18 ans

PASS SANITAIRE obligatoire pour tous les participants de plus de 18 ans. Animation gratuite sur réservation (nombre de place limité)

Venez découvrir le comportement des animaux. Parc Animalier des Bois de saint Pierre Smarves (86240) Smarves Vienne

2021-09-08T10:30:00 2021-09-08T12:00:00

