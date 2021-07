Smarves Parc Animalier des Bois de saint Pierre Smarves, Vienne PARC ANIMALIER BOIS DE SAINT PIERRE : Devenez des artistes en herbe : dessine, danse , chante, écris et conte cet animal que tu aimes ! Parc Animalier des Bois de saint Pierre Smarves Catégories d’évènement: Smarves

Vienne

Parc Animalier des Bois de saint Pierre, le mercredi 15 septembre à 14:30

PASS SANITAIRE obligatoire pour tous les participants de plus de 18 ans

PASS SANITAIRE obligatoire pour tous les participants de plus de 18 ans. Animation gratuite sur réservation (nombre de place limité)

Venez dessiner, danser, chanter, écrire, et conter les animaux que vous aimez. Parc Animalier des Bois de saint Pierre Smarves (86240) Smarves Vienne

2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T16:00:00

