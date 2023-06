OuVERTures / Les Cuivres Romantiques du Cercle de l’Harmonie Parc André Villette (Fresnes) Fresnes, 5 juillet 2023, Fresnes.

OuVERTures / Les Cuivres Romantiques du Cercle de l’Harmonie Mercredi 5 juillet, 18h00 Parc André Villette (Fresnes)

Les Cuivres Romantiques du Cercle de l’Harmonie se produisent dans le cadre de la série de concerts gratuits « OuVERTures en Ile-de-France ». OuVERTures propose une traversée du territoire francilien, pour découvrir autrement ses lieux patrimoniaux, ses parcs, la diversité de ses espaces de vie atypiques et transformer l’espace public en salle de spectacle. OuVERTures offre également une traversée des esthétiques, entre musique de patrimoine et de création, récitals et spectacles musicaux, en collaboration avec la FEVIS.

PROGRAMME

Hector Berlioz – Marche Triomphale, arr. pour quintette

Giuseppe Verdi – La Traviata, ouverture, arr. pour quintette

Jean-François-Victor Bellon – Quintette de cuivre n° 2 – 1er mouvement

Pietro Mascagni – Cavalleria Rusticana, « Intermezzo » – arr. pour quintette

Alexandre Goedicke – Concert étude pour trompette solo et quatuor

Georges Bizet – L’Arlésienne, « Farandole » – arr. pour quintette

Jean-Baptiste Arban – Fantaisie Brillante pour cornet solo et quatuor

Victor Ewald – Quintette – 1er & 3e mouvements

Parc André Villette (Fresnes) 94260 Fresnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©OuVERTures