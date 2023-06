ouVERTures / Court-circuit / Éole Parc André Villette (Fresnes) Fresnes, 3 juillet 2023, Fresnes.

ouVERTures / Court-circuit / Éole Lundi 3 juillet, 18h00 Parc André Villette (Fresnes) Accès libre

Concert Éole

Dans le cadre d’ouVERTures, série de concerts en Île-de-France.

Un programme autour de la flûte et de la clarinette, une ode au souffle, à l’air et au vent (et son dieu Eole) portée par les musiciens de Court-circuit, seuls, ou aidés par l’électronique, et une transcription d’un des maîtres des compositeurs joués ici, J.S. Bach.

Parc André Villette (Fresnes) Parc André Villette 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T18:00:00+02:00 – 2023-07-03T19:00:00+02:00

© Gary GORIZIAN