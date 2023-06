Court-Circuit / Éole (Conventionnement 2023-2024) Parc André Villette Fresnes, 3 juillet 2023, Fresnes.

Court-Circuit / Éole (Conventionnement 2023-2024) Lundi 3 juillet, 18h00 Parc André Villette Accès libre

Un programme autour de la flûte et de la clarinette, une ode au souffle, à l’air et au vent (et son dieu Eole) portée par les musiciens de Court-circuit, seuls, ou aidés par l’électronique, et une transcription d’un des maîtres des compositeurs joués ici, J.S. Bach.

CONCERT COMMENTÉ

1h00

KAIJA SAARIAHO

LE LACONISME DE L’AILE

flûtE

STEVE REICH

NEW YORK COUNTERPOINT

clarinette, électronique

PHILIPPE HUREL

EOLIA

flûte

MARTIN MATALON

TRACES V

clarinette, électronique

JOHANN SEBASTIAN BACH

SONATE POUR VIOLON ET VIOLONCELLE

flûte, clarinette

Parc André Villette Fresnes 94260 Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France

2023-07-03T18:00:00+02:00 – 2023-07-03T18:30:00+02:00

Création musicale concert commenté

Gary GORIZIAN