Forum des associations Parc André Fauvel Houlgate, 2 septembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Encore indécis ou à la recherche d’idée d’activités pour l’année à venir ? Le forum des associations vous attend ! Vous y rencontrerez les différentes associations houlgataises et découvrirez les activités proposées..

2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-09-02 17:00:00. .

Parc André Fauvel

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Still undecided or looking for activity ideas for the coming year? The associations forum is waiting for you! Come and meet the various associations in Houlgat and find out about the activities on offer.

¿Todavía está indeciso o busca ideas para las actividades del año que viene? El foro de asociaciones te está esperando Podrás conocer a las distintas asociaciones de Houlgat y enterarte de las actividades que ofrecen.

Noch unentschlossen oder auf der Suche nach Ideen für Aktivitäten im kommenden Jahr? Das Forum der Vereine wartet auf Sie! Dort können Sie die verschiedenen Vereine von Houlgat treffen und die angebotenen Aktivitäten entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité