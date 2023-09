Sciences en Seine (Parc André Citroën) Parc André Citroën Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Sciences en Seine (Parc André Citroën) 30 septembre – 6 octobre Parc André Citroën Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

L’observation directe d’échantillons, maquettes, carte en relief et posters commentés par un scientifique feront découvrir au public les algues, les herbiers, les mollusques, les crustacés, les éponges et les poissons, qui vivent et se reproduisent dans Paris. Le public découvrira la faune, la flore mais aussi les bactéries, les virus ou encore les propriétés physiques et les caractéristiques géochimiques de l’eau de la Seine, ainsi que certaines roches qui affleurent dans le bassin parisien et qui nous renseignent sur ses environnements passés.

durée : environ 20 à 30 minutes

Parc André Citroën 75007 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:30:00+02:00

yann lefranc