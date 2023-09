K-Street Festival Parc André Citroën – 75015 Paris Paris, 9 septembre 2023, Paris.

K-Street Festival 9 et 10 septembre Parc André Citroën – 75015 Paris Entrée Libre

Vivez l’ambiance Street Culture au rythme de la Corée

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DE 2023 À NE PAS MANQUER

Alors que la Corée du Sud et son soft power inondent le monde à travers le phénomène de la Hallyu, son hypermodernité fascine tandis que ses industries culturelles et créatives deviennent des vitrines d’un pays au cœur de la tendance.

Toutefois, il s’agit pour nous de vous faire découvrir un autre aspect de la Corée et de sa capitale Séoul, aspect peu cité pourtant bien présent : une culture de la rue unique et passionnante !

On retrouvera notamment la marque Darkroom du célèbre rappeur coréen Simon Dominic et le studio de danse 1 Million Dance qui organisera un workshop tout au long de l’événement, accompagné de stands K-food, des tattoos, de la K-pop et autres célébrations tout au long de la journée.

Dans l’air du temps, nous vous invitons à explorer tous ensemble ce monde de saveurs, de couleurs et de textures uniques regorgeant de talents artistiques de tous horizons.

Parc André Citroën – 75015 Paris 2 Rue Cauchy, 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France

