Val-d'Oise Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice Parc Allende Marly-la-Ville, 9 septembre 2023, Marly-la-Ville. Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice Samedi 9 septembre, 20h15 Parc Allende Entrée libre La veille du Forum de la Vie locale et associative, le traditionnel feu d’artifice sera tiré du parc Allende à 22h. La retraite aux flambeaux avec distribution de lampions et musique suivra le parcours suivant : Salle des Fêtes (20h15) > Hôtel de Ville (20h30) > Rue Serge Laverdure / Allée du Haut (21h15) > Parc Allende Parc Allende Rue Roger Salengro Marly-la-Ville 95670 Val d’Oise Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

