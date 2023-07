Festival Barak’Théâtre – 15 juillet Parc Aimé Césaire Corbeil-Essonnes, 15 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

Festival Barak’Théâtre – 15 juillet Samedi 15 juillet, 11h00 Parc Aimé Césaire Entrée libre, gratuit

11h – Scène ouverte – Sacrées Rengaines | Marché des Taterêts | Ambre La Gollut

Petite envolée lyrique de Piaf à Michael Jackson, Ambre revisite les répertoires de la chanson vivante un brin rock’n’roll.

18h15 – Concert – BEHAR | Jardin partagé | Linda Rukaj et Baptiste Thiébault

Voyage au Mediterranean – Chansons espagnoles, portugaises, brésiliennes, vénézuéliennes, italiennes et albanaises.

19h – Scène ouverte – Sacrées Rengaines | Ambre La Gollut

19h – Lecture – La Parole Rêvée des Femmes | Cie Liria

La parole rêvée des femmes est un mélange de récits de vie et de jeux scéniques issus de la récolte d’histoire lors d’ateliers de pratique artistique à Corbeil-Essonnes avec les femmes des associations Arc-en-Ciel et Falato, et mis en espace par Simon Pataqaj.

20h30–21h – SPECTACLE – VeStige | Danse | Cie Furinkaï | Durée : 40h | Tout public

Une pièce solo-s Un chant des courbes pour des espaces hors-mesure Une composition sur le mouvement circulaire et ses amplitudes Du petit au grand, du proche au lointain De l’intime au développé.

Cette pièce explore ce qui tourne, circule, s’arrondit, s’entortille et s’emmêle Ce que fabrique la rotation avec un corps et ce que le corps fabrique comme rotation. Ce qui s’enroule du lointain. Ce qui s’échappe de la mémoire sous l’effet d’une force ex ou concentrique.

ATELIERS

15h-18h : Initiation théâtre, construction et jeu de masque, initiation danse avec les intervenants de la Cie Liria

Parc Aimé Césaire Avenue Léon Blum, Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T21:00:00+02:00

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T21:00:00+02:00

Laurent Philippe