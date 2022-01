Parbleu ! Besançon, 25 janvier 2022, Besançon.

Parbleu ! Théâtre de l’Espace Place de l’Europe Besançon

2022-01-25 – 2022-01-25 Théâtre de l’Espace Place de l’Europe

Besançon Doubs

Parbleu !

Atelier Lefeuvre & André

Slow cirque et poétique de précision

Voilà bientôt vingt ans que les deux compères se tirent le maillot avec un amour de la blague bien faite. Vingt ans qu’on ne se lasse pas de leur slow cirque, bluffant de virtuosité poétique. Parbleu ! voit le duo déployer son ingéniosité minimaliste autour d’accessoires dénichés au fond d’un atelier : planche, truelle, boule de pétanque, masse de chantier… Autant d’objets détournés avec une dextérité millimétrée, entre jonglage et acrobatie contorsionniste. Comme aux belles heures du cinéma muet, l’absurde s’étire et avance sur le fil tendu entre rire et émotion.

+33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/parbleu-0

Théâtre de l’Espace Place de l’Europe Besançon

