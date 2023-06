Jardins secrets : Les histoires d’A Parbayse, 29 juin 2023, Parbayse.

Parbayse,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la 3ème édition de « Jardins Secrets ».

C’est des tête-à-tête amoureux et des rendez-vous ratés. C’est l’histoire d’un tombeur et d’un parachute qui vrille. Il y a aussi une femme et un coeur qui fait une fugue. Il est question de tromperie mais c’est quoi tromper après tout ? C’est l’histoire d’une séparation aussi. Équitable. Et de fleurs séchées. Il est aussi question de la difficulté de trouver le temps juste. Et aussi de mettre des distances, des barrières et des ponts. Mine de rien, ça parle d’amour..

As part of the 3rd edition of « Jardins Secrets ».

It’s a story of heart-to-heart and failed dates. It’s the story of a heartthrob and a twisting parachute. There’s also a woman and a heart that runs away. It’s about deceit, but what is deceit after all? It’s also the story of a separation. A fair one. And dried flowers. It’s also about the difficulty of finding the right time. It’s also about building distances, barriers and bridges. It’s also about love.

En el marco de la 3ª edición de « Jardins Secrets ».

Trata de aventuras amorosas y citas fallidas. Es la historia de un rompecorazones y un paracaídas con una vuelta de tuerca. También hay una mujer y un corazón que huye. Trata del engaño, pero ¿qué es el engaño después de todo? También es la historia de una separación. Una justa. Y de flores secas. Es también sobre la dificultad de encontrar el momento adecuado. Y también sobre poner distancias, barreras y puentes. Al fin y al cabo, es sobre el amor.

Im Rahmen der dritten Ausgabe von « Jardins Secrets » (Geheime Gärten).

Es geht um verliebte Tête-à-Têtes und verpasste Verabredungen. Es ist die Geschichte eines Frauenschwarms und eines Fallschirms, der sich verdreht. Es geht auch um eine Frau und ein Herz, das von zu Hause weggelaufen ist. Es geht um Betrug, aber was ist Betrug überhaupt? Es ist auch die Geschichte einer Trennung. Eine faire. Und von getrockneten Blumen. Es geht auch um die Schwierigkeit, die richtige Zeit zu finden. Und auch um das Setzen von Distanzen, Barrieren und Brücken. Und natürlich geht es auch um Liebe.

