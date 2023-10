Foire au gras PARAZA AUDE OCCITANIE Paraza Catégories d’Évènement: Aude

9ème édition Samedi 25 novembre, 08h30

L'association Loisirs et traditions organise la 9ème Foire au gras qui aura lieu dans la salle polyvalente

De nombreux producteurs locaux et régionaux vous proposeront des produits de leur ferme : foie gras, canards gras, magrets, volailles, mais aussi noix, huiles, miel, pommes, fromages, vins…

Restauration sur place. Repas Cassoulet sur inscription

PARAZA AUDE OCCITANIE
PARAZA
Paraza 11200
Aude

