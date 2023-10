9ÈME MARCHÉ AU GRAS Paraza, 25 novembre 2023, Paraza.

Paraza,Aude

L’association Loisirs et traditions organise la 9ème Foire au gras qui aura lieu dans la salle polyvalente

De nombreux producteurs locaux et régionaux vous proposeront des produits de leur ferme : foie gras, canards gras, magrets, volailles, mais aussi noix, huiles, miel, pommes, fromages, vins…

Restauration sur place. Repas Cassoulet sur inscription.

2023-11-25 08:30:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

Paraza 11200 Aude Occitanie



The Loisirs et traditions association is organizing the 9th Foire au gras, which will take place in the Salle polyvalente

Numerous local and regional producers will be offering products from their farms: foie gras, fattened ducks, duck breast, poultry, as well as walnuts, oils, honey, apples, cheeses, wines…

Catering on site. Cassoulet meal on reservation

La asociación Loisirs et traditions organiza la 9ª Feria del Graso en la Sala Polivalente

Numerosos productores locales y regionales ofrecerán productos de sus granjas: foie gras, patos cebados, pechugas de pato, aves de corral, así como nueces, aceites, miel, manzanas, quesos, vinos…

Catering in situ. Comida cassoulet previa inscripción

Der Verein Loisirs et traditions organisiert die 9. Foire au gras, die in der Mehrzweckhalle stattfinden wird

Zahlreiche lokale und regionale Produzenten bieten Ihnen Produkte von ihren Höfen an: Foie Gras, Stopfenten, Entenbrust, Geflügel, aber auch Nüsse, Öle, Honig, Äpfel, Käse, Wein…

Verpflegung vor Ort. Cassoulet-Essen auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois