APERO RETOUR DE PLAGE 1 rue du Viala, 21 juillet 2023, Paraza.

On vous concocte une ambiance retour de plage : un mix de food truck et de producteurs qui nous font déjà saliver, un coin à l’ombre des chênes pour pique-niquer, des transats pour profiter de la vue sur les vignes et sur les Pyrénées, le tout au rythme des platines de Rim Laurens.

Côté buvette, aucun risque de déshydratation avec le bar à vins du domaine, de la bière, des jus du somail et les eaux aromatisées.

Idéal pour venir siroter un verre, goûter les saveurs du terroir, se faire plaisir, se détendre au soleil, partager des moments en famille ou entre amis, et faire la fête à la tombée de la nuit..

2023-07-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-21 . .

1 rue du Viala

Paraza 11200 Aude Occitanie



We’ve concocted a beach atmosphere for you: a mix of food trucks and producers who are already making us salivate, a corner in the shade of the oaks to picnic, deckchairs to enjoy the view of the vineyards and the Pyrenees, all to the rhythm of Rim Laurens’ turntables.

As for the refreshment bar, there is no risk of dehydration with the wine bar of the domain, beer, juices from Somail and flavored waters.

Ideal to come and sip a drink, taste the flavors of the land, enjoy yourself, relax in the sun, share moments with family or friends, and party at nightfall.

Hemos preparado para ti un ambiente playero: una mezcla de food trucks y productores que ya nos están haciendo salivar, un rincón a la sombra de los robles para hacer un picnic, tumbonas para disfrutar de la vista de las viñas y los Pirineos, todo al ritmo de los tocadiscos de Rim Laurens.

En cuanto al bar de refrescos, no hay riesgo de deshidratación con la vinoteca de la finca, la cerveza, los zumos Somail y las aguas aromatizadas.

Ideal para venir a tomar una copa, degustar los sabores de la tierra, divertirse, relajarse al sol, compartir momentos con la familia o los amigos y festejar al caer la noche.

Wir bereiten Ihnen eine Strandatmosphäre: eine Mischung aus Foodtrucks und Produzenten, die uns das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, ein Picknickplatz im Schatten der Eichen, Liegestühle, um den Blick auf die Weinberge und die Pyrenäen zu genießen, und das alles im Rhythmus der Plattenspieler von Rim Laurens.

An der Bar besteht keine Gefahr der Dehydrierung, denn es gibt eine Weinbar, Bier, Somail-Säfte und aromatisiertes Wasser.

Ideal, um an einem Glas zu nippen, die Aromen der Region zu probieren, sich etwas Gutes zu tun, in der Sonne zu entspannen, Momente mit der Familie oder mit Freunden zu teilen und bei Einbruch der Nacht zu feiern.

Mise à jour le 2023-04-27 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois