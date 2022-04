Paray Tribute Festival Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial La Jeune Chambre du Charolais organise un festival de musique au profit de l’Association AESE. A partir de 18h :

U2 par le groupe Elévation

Téléphone par le groupe Hygiaphone

Queen par le groupe Regina Restauration sur place. Ouverture des portes à 17h.

