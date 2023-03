Journées de Pentecôte à Paray-le-Monial Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial

Participez aux journées d’engagements des Frères et des Sœurs de Saint-Jean au moment de la fête de la Pentecôte au sanctuaire du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial.

Venez vous ressourcer à Paray-le-Monial, cité du Cœur de Jésus et de la Miséricorde divine à l’occasion des Professions perpétuelles et temporaires, prises d’habit, oblatures… La Famille Saint-Jean vous invite à découvrir et à participer à ces évènements importants de la vie religieuse ! Paray-le-Monial Basilique du Sacré-Coeur, 1 Place Cardinal Perraud, 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://freres-saint-jean.org/inscription-journees-pentecote/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T12:30:00+02:00 – 2023-05-27T23:59:00+02:00

2023-05-28T00:00:00+02:00 – 2023-05-28T19:15:00+02:00 Célébrations de Pentecôte Profession religieuse

