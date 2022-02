Parasol & Les Quetschkaschde Maison de quartier Welferding | Sarreguemines, 21 mai 2022, Sarreguemines.

Parasol & Les Quetschkaschde

le samedi 21 mai à Maison de quartier Welferding | Sarreguemines

Après plus de 20 ans d’existence sous forme de festival, le soutien aux langues régionales et locales par la Ville de Sarreguemines revient sur la scène en 2022 sous une nouvelle forme. Au programme, unl folk animé par les musiciens de **Parasol**, sous l’égide de Gérard Godon, et introduit par un groupe bien connu chez nous, **Les Quetschekaschde**. * **Les Quetschkaschde** est une formation née le 30 juin 2014. Composée de certains danseurs de la Ronde des Liserons, les musiciens accompagnent les danseurs lors de certaines représentations. * **Parasol** et Gérard Godon sont bien connu dans le milieu de la scène Folk et des musique Trad. Parasol propose des prestations qui vont du concert aux stages de danse. A la tête du groupe, le renommé Gérard Godonest une référence en la matière. Le bal sera précédé dans l’après-midi par deux stages : découverte et approfondissement des danses traditionnelles, animés par Gérard Godon.

Dans le cadre du festival Mir Redde Platt

Maison de quartier Welferding | Sarreguemines 161 Rue de France, 57200 Sarreguemines Sarreguemines Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T23:59:00