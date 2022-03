Parasol & Les Quetschkaschde Maison de quartier Welferding | Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Bal folk à la maison de quartier de Welferding (Sarreguemines), Au programme, unl folk animé par les musiciens de **Parasol**, sous l’égide de Gérard Godon, et introduit par un groupe bien connu chez nous, **Les Quetschekaschde**. * **Les Quetschkaschde** est une formation née le 30 juin 2014. Composée de certains danseurs de la Ronde des Liserons, les musiciens accompagnent les danseurs lors de certaines représentations. * **Parasol** et Gérard Godon sont bien connu dans le milieu de la scène Folk et des musique Trad. Parasol propose des prestations qui vont du concert aux stages de danse. A la tête du groupe, le renommé Gérard Godonest une référence en la matière. Le bal sera précédé de deux stages : débutants puis confirmés. Stages à partir de 14h. Inscription à l’Office de Tourisme (03 87 98 80 81) / Billetterie bal sur place ou sur le site [[https://www.sarreguemines.fr/agenda/64-mir-redde-platt](https://www.sarreguemines.fr/agenda/64-mir-redde-platt)](https://www.sarreguemines.fr/agenda/64-mir-redde-platt)

Bal Folk : 10,00 € / Stage débutant : 5,00€ / Stage confirmé : 10,00€

