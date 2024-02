PARAPLUS THEATRE GESTUEL MONTPEYROUX Montpeyroux, vendredi 26 avril 2024.

PARAPLUS THEATRE GESTUEL MONTPEYROUX Montpeyroux Hérault

Avec la Compagnie de l’échelle.

Quand la marchande de parapluies ouvrira ses boites, vous y verrez une terre tendre et verte, une mer bleue et profonde, un soleil et des étoiles qui s’illuminent et son coeur qui bat, qui bat, qui bat…

Et même si elle n’a pas d’histoire à vous dire, elle vous montrera comment l’on s’émerveille à faire tourner le grand manèe de la vie.

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26

10 avenue du rosaire

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

