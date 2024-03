Parapente et Sensations – Croq’Vacances Chalet « Les Églantines » Vars, dimanche 18 août 2024.

Parapente et Sensations – Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 24 août Chalet « Les Églantines » 659 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-18T08:00:00+02:00 – 2024-08-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-24T00:00:00+02:00 – 2024-08-24T19:00:00+02:00

Aventurier-Aventurière ? Amateur-Amatrice de sensations, ce séjour va te surprendre !

Viens nous rejoindre en pleine montagne où tu installeras tes valises au Chalet Les Eglantines dans les Hautes-Alpes pour faire le plein d’adrénaline et de découvertes.

Équipé(e) d’un casque, d’une combinaison et de ton gilet de sauvetage, tu t’initieras au rafting sur la Durance. Cette rivière t’offre un paysage contrasté entre végétation méditerranéenne et sommets des Hautes-Alpes. Sous les conseils du Moniteur Breveté d’État, tu descendras les rapides, tu en profiteras pour admirer ce paysage à couper le souffle… Tu feras le plein de sensations lors de cette descente insolite sur la Durance.

Lors de différentes balades et randonnées, chacun découvrira la faune et la flore des Hautes-Alpes à son rythme. L’activité via ferrata te permettra de gravir la montagne de manière sécurisée et de prendre de la hauteur, tout comme la séance d’accrobranche. Tu veux aller encore plus haut dans les airs ? Alors, après quelques minutes de préparation, puis quelques pas en avant, tu quitteras le sol en parapente biplace ; tu te familiariseras avec les techniques de pilotage et tu découvriras les sensations uniques du vol en parapente.

Des moments rafraîchissants te seront proposés au détour d’une rivière ou en piscine. L’équipe d’animation te proposera également des grands jeux, des olympiades, des animations et des veillées sur le centre ou en pleine montagne. De quoi se constituer de magnifiques souvenirs entre amis !

Chalet « Les Églantines » 05560 VARS Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-parapente-et-sensations_197.html »}]

Parapente Via Ferrata

Croq’ Vacances