Paranoid Polaroid Studio Lux, 7 avril 2022, Lyon.

Paranoid Polaroid

du jeudi 7 avril au dimanche 17 avril à Studio Lux

QUAND LES MEMBRES D’UN COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES DÉCIDENT DE MALTRAITER LE POLAROID L’idée a mûri au sein du collectif lyonnais STUDIOLUX lors d’échanges sur l’image instantanée et autres projets autour du Polaroïd, cet objet transitoire de l’image immédiate, souvent imité, plus que jamais remis au goût du jour par le numérique. LA DÉMARCHE: Elle doit réunir les nouveaux amateurs de polaroid comme les inconditionnels du SX 70, voire du pola grand format. Il s’agira d’une approche d’avantage plasticienne, la narration iconographique ne sera pas prioritairement photographique, le propos sera personnel, mais l’objet sera désacralisé. LA MISE EN ŒUVRE: L’objet Polaroid est exploré, malmené, torturé, ou mis en scène. Les œuvres restituées sont issues des émulsions instantanées, intègres ou déstructurées, les démarches individuelles. L’EXPOSITION : PARANOID EXPOLAROID a lieu lors du mois Expolaroid au STUDIOLUX. Mise en scène traversant les “époques pola”, attendez vous à du pink, bubble, barbe à papa et cocktails paranoïds. VERNISSAGE ROSE ET BARBAPAPA LE 7 AVRIL A 19h00 RDV LES WEEKEND DU 9, 10 ET 16, 17 AVRIL DE 14H A 19H VISITES SUR RDV LES VENDREDI 8 ET 15 A 10H ET 14H : [www.studioluxlyon.com/polaroid2022](http://www.studioluxlyon.com/polaroid2022) Studio Lux, 114 quai Pierre Scize, Lyon 5e

Entrée Libre

Lyon

Studio Lux 114 quai pierre scize 69005 Lyon Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T23:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T11:00:00;2022-04-08T15:00:00 2022-04-08T16:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T11:00:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T19:00:00