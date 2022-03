Paranoid Paul (You stupid little dreamer) Les Plateaux Sauvages Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paranoid Paul (You stupid little dreamer) Les Plateaux Sauvages, 21 mars 2022, Paris. Paranoid Paul (You stupid little dreamer)

du lundi 21 mars au samedi 2 avril à Les Plateaux Sauvages

### Quelque part dans une zone périurbaine, des adolescents âgés de 15 à 17 ans se retrouvent après la mystérieuse disparition de Paul, victime supposée des actes de violence du caïd Gregg et de son groupe. À la fois complice et bourreau, le groupe retrace les événements selon leurs mots, leurs souvenirs et leur propre vérité. Quand certains relativisent la situation, d’autres s’accordent sur la gravité des coups portés. ### Entre réalité et fiction des faits, _Paranoid Paul (You stupid little dreamer)_ renouvelle la question de la représentation de la violence portée ici par le rituel de destruction par la parole et l’imaginaire. Non sans rappeler l’univers dramatique des films de Gus Van Sant, _Paranoid Paul (You stupid little dreamer)_ soulève les questions brûlantes autour des violences non visibles de nos sociétés contemporaines

Tarification responsable (5 à 30€)

Compagnie Zone Franche – Luc Cerutti Les Plateaux Sauvages 5, rue des Platrières 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T21:15:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:15:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:15:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T21:15:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:15:00;2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T18:15:00;2022-03-28T20:00:00 2022-03-28T21:15:00;2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:15:00;2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:15:00;2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:15:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:15:00;2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T18:15:00

