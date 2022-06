Parallèle – Ola Maciejewska, Olga Dukhovnaya, Volmir Cordeiro / Fondation Vasarely Aix-en-Provence, 2 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Parallèle – Ola Maciejewska, Olga Dukhovnaya, Volmir Cordeiro / Fondation Vasarely

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 23:00:00

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

• Ola Maciejewska

La chorégraphe Ola Maciejewska revisite la « Dancing Construction pour les danses serpentines » inventée par Loïe Fuller, artiste majeure du Modernisme en danse. Loïe Fuller: Research est un solo qui explore avec virtuosité le mouvement, interrogeant la figure de la danseuse. Il est un déploiement joyeux de formes changeantes qui frôle l’abstraction, où le corps peut devenir objet et la matière un sujet autonome. (40 minutes)



• Olga Dukhovnaya

Ni prince, ni oiseaux, ni sortilège dans cette version du Lac des Cygnes. Olga Dukhovnaya déconstruit librement le célèbre ballet en abolissant les frontières entre corps de ballet et solo, en recomposant le temps et l’espace et en inscrivant la danse dans un paysage musical polyphonique. (35 minutes)



• Volmir Cordeiro

Avec Outrar (devenir autre), Volmir Cordeiro répond à une lettre envoyée durant la crise sanitaire par la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues aux danseurs et danses proches d’elle et désormais basé·e·s en Europe. Il agence dans cette danse un agglomérat de gestes où une joie est contrainte par une forme de trop-plein, trop de visages, trop de couleurs, trop de douleurs. Outrar, c’est être contaminé·e par l’autre dans une pratique d’échange. (25 minutes)



Bar et restauration sur place.

Série de trois soli, au sein de la Fondation Vasarely.

communication@plateformeparallele.com +33 6 63 64 25 83 https://www.plateformeparallele.com/

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

