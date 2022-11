Parallèle, Alessandro Sciarroni Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Parallèle, Alessandro Sciarroni

530 Avenue Mozart Pavillon Noir Aix-en-Provence 13100 Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

2022-12-08 20:00:00 – 2022-12-08

Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

13100

EUR Engagé dans la mobilité des artistes en Europe via les réseaux de coopération, il a été sélectionné pour les projets Choreographic dialogues (Amsterdam) et Choreoroam (Zagreb, Rotterdam, Bassano del Grappa, Madrid et Londres). Alessandro Sciarroni anime des laboratoires de recherche contemporaine sur les langages croisés de la performance, du théâtre et des arts visuels.



● TURNING_Orlando’s version

TURNING_Orlando’s version est le nouveau chapitre d’un projet de longue haleine, inspiré par les flux migratoires de certains animaux qui, à la fin de leur vie, retournent se reproduire et mourir dans leur lieu natal. TURNING signifie tourner, mais aussi évoluer/changer. Sa traduction sur scène est ici littérale : cinq danseur·se·s explorent la pratique de la danse classique sur pointe et l’action du corps en rotation autour de son axe. Accompagné·e·s d’une musique originale, iels nous transportent dans un voyage émotionnel psychophysique.



● Save the last dance

Lorsque le chorégraphe italien Alessandro Sciarroni s’est intéressé à la polka chinata, en 2018, seuls cinq danseurs la pratiquaient encore en Italie, elle a pourtant traversé le XXe siècle. Cette danse de séduction populaire, née à Bologne, est exécutée à l’origine uniquement par des hommes. Save the last dance for me fait vivre à nouveau ces pas, presque oubliés. Cette pièce a été créée en collaboration avec Giancardo Stagni, maître de danse Filuzzi, qui a redonné vie à cette tradition grâce à l’étude de vidéos de documentation vieilles d’un demi-siècle.

Soirée mettant à l’honneur le performeur italien Alessandro Sciarroni, Lion d’or 2019, avec deux créations à découvrir au Pavillon Noir.

Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-10 par