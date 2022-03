Parallèle Aix-en-Provence, 4 avril 2022, Aix-en-Provence.

Parallèle Amphithéâtre Guyon / Le Cube Aix-Marseille Université / Campus Aix-en-Provence

2022-04-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-05 19:00:00 19:00:00 Amphithéâtre Guyon / Le Cube Aix-Marseille Université / Campus

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

// Programme //



Le 4 avril



● à 17h, Amphithéâtre Guyon : Conférence de choses (Épisode 1), 2b company.

Pierre Mifsud – sorte de Pécuchet contemporain – salue l’audience et, de lien en lien, de sujet en sujet, de rebond en rebond, du bison à la Reine Margot, de Descartes au bonbon Haribo, de Annie Hall à la Comète de Halley, ne s’arrête plus de parler jusqu’à ce qu’un minuteur ne l’arrête, entre une et huit heures plus tard. Conférence de choses est une déambulation ludique au cœur du savoir encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent.

C’est également une incroyable performance d’acteur qui ne repose que sur l’essentiel : un comédien et un public dans un espace et un temps donné, sans effet, sans filet, sans technique.

Avec Pierre Mifsud

Conception – François Gremaud

Ecriture – François Gremaud, Pierre Mifsud



● à 18h30, Théâtre du Cube : Hope Hunt and the Ascension into Lazarus, Oona Doherty.

Hope Hunt : la chasse à l’espoir. Une pièce entre danse sociale et « théâtre physique ». Oona Doherty est une chorégraphe engagée, à l’écoute de celleux qui vivent sans privilèges sociaux ou culturels. Seule en scène, cette enfant de Belfast danse le désir d’espoir et d’avenir des jeunes mâles, leurs attitudes et gestes, souvent provocateurs. Entre fureur et légèreté, elle se glisse dans les sensations d’une population qu’elle est allée rencontrer dans les rues de leurs quartiers, loin du glamour des zones piétonnes.



Chorégraphie – Oona Doherty

Danseuse – Sati Veyrunes

Conducteur de la voiture, DJ – Maxime Fraisse

Lumières – Lisa Marie Barry

Production – Gabrielle Veyssiere



Le 5 avril

● à 17h, Amphithéâtre Guyon : Conférence de choses (Épisode 2), 2b company

Parallèle Pratiques artistiques émergentes internationales. Une 5ème Saison, biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence, Printemps

