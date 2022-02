parallèle à ski Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

parallèle à ski Les Allues, 23 février 2022, Les Allues. parallèle à ski Piste de Roc de Fer – Méribel Centre Méribel – Centre Les Allues

2022-02-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-23 19:00:00 19:00:00 Piste de Roc de Fer – Méribel Centre Méribel – Centre

Les Allues Savoie Les Allues Venez vous confronter à un jeune du ski club sur une piste de compétition !

Il sera armé de vieux ski de l’époque des jeux de 1992.

Plaisirs et frissons garantie pour une descente de folie !

De nombreux lots sont à gagner dont des forfaits de ski. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 Piste de Roc de Fer – Méribel Centre Méribel – Centre Les Allues

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Méribel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Piste de Roc de Fer - Méribel Centre Méribel - Centre Ville Les Allues lieuville Piste de Roc de Fer - Méribel Centre Méribel - Centre Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

parallèle à ski Les Allues 2022-02-23 was last modified: by parallèle à ski Les Allues Les Allues 23 février 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie