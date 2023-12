Parallax (release party) + Porte Lune + Coal Noir L’international Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Le lundi 29 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 7 EUR

L’Inter présente:

PARALLAX

(Paris, FR – Metal Progressif)

Parallax est un groupe de rock/metal progressif basé en France. Après la production de deux EP (Oktogon et Moebius), le groupe sort le deux-titres Distant Light enregistré en studio. Au carrefour des nombreuses influences qui gravitent autour du groupe (incluant par exemple les groupes Karnivool, Porcupine Tree, The Ocean), Parallax explore de nouveaux territoires et développe une proposition puissante au service de la mélodie.

PORTE LUNE

(Paris, FR – Post-Rock)

Porte Lune marie guitares aériennes, rythmiques organiques et voixcuivrée. Le groupe parisien propose ses compositionspensées comme autant d’histoires à raconter, à la portée aussi personnellequ’universelle. Avec desinfluences aussi variées que London Grammar, Phoebe Bridgers ou Brutus, lequintet explore un univers à la fois romantique et cinématographique, avec puissance et poésie.

COAL NOIR

(Paris, FR – Post-Punk)

Différentes nuances de noir qui se consument ensemble dans un brasier. Un charbon intense, encore brûlant, qui n’attend que l’occasion pour flamber à nouveau. Léa, Nico, Margaux et Chana produisent un post punk abrasif et mélodique, aussi engagé qu’il est sensible

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 7€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

