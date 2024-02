« Paradoxes » : une performance de Damien Paisant Bibliothèque Aimé Césaire Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion du printemps des poètes 2024, nous recevons Damien Paisant – comédien et poète – qui portera en voix ses poèmes.

Paradoxes est une succession de fragments qui explorent la langue

sous le prisme de l’intériorité.

Chacun de ces tableaux représente un

personnage qui butte sur, contre lui-même et pense à haute voix.

Sa parole met en lumière nos

propres contradictions. Elle questionne notre rapport à soi et à l’autre.

Né en 1984, Damien Paisant vit et travaille à Paris. En 2016 il démarre un travail autour du deuil et publie certains de ces poèmes dans des revues comme Recours au Poème, Arpa, Comme en poésie, et livre un premier recueil, Absent Présent, qui paraît en 2017 aux éditions Abordo. En 2020 il écrit son deuxième livre Cri paru chez Les éditions Bruno Doucey. Après Cri, est apparu COGNE en 2022 aux éditions Sans Crispation.

Il explore le poème comme un journal du creusement pensif inspiré des questionnements de Samuel Beckett & Danielle Collobert. Également comédien, il porte en voix ses textes, par des lectures publiques et des enregistrements.

Adultes, sur inscription

Pour en savoir plus :

https://www.terreaciel.net/Damien-Paisant

Sa

poésie sonore : https://www.youtube.com/channel/UCvDG5rGiwtMmrzVFJqRJWUg

Le même jour, pendant l’après-midi participez en notre compagnie à « Poésie en liberté ». Au son du gong nous lirons des poèmes que nous aimons.

Tout public, entrée libre

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Damien Paisant