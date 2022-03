Paradox MashUp Les deux font la bière Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Les deux font la bière, le samedi 26 mars à 19:30

Dé-programmé en fin d’année dernière pour cause de crise sanitaire, Paradox MashUp débarque à la brasserie LES DEUX FONT LA BIÈRE, pour notre plus grand bonheur, le samedi 26 mars 2022 ! Venez découvrir ce duo aux origines musicales variées, réunion de 2 amis : Lylhie (Miss Degun de son nom d’artiste) à la voix suave et nuancée et EllyriS, le musicien aux 4 bras. Ils vous transporteront dans leur univers de morceaux réarrangés avec humilité. Reconnaîtrez vous la mélodie ? RDV à partir de 19h30 à la brasserie LES DEUX FONT LA BIERE – ENTREE LIBRE – RESTAURATION SUR PLACE – PAS DE RESERVATION

Entrée libre

♫♫♫ Les deux font la bière 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T23:59:00

