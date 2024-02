Paradox Jakojako • A.l.a.e • Amour Noir Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

Paradox Jakojako • A.l.a.e • Amour Noir Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire vendredi 1er mars Paradox Jakojako • A.l.a.e • Amour Noir.

Paradox est de retour au temple marseillais des musiques actuelles.



A la base de ce projet, des artistes pluridisciplinaires dont le point commun est leur passion pour la musique électronique et les disciplines artistiques connexes. Grâce à nos parcours et nos influences hétérogènes mais complémentaires, nous mettons à profit nos différents savoir-faire et nos réseaux collaboratifs dans l’organisation d’évènements artistiques et culturels à Marseille et depuis peu à Casablanca et au Maroc où nous prévoyons de développer nos événements.



Line Up



• JakoJako

Tout est parti d’une envie de jouer avec le son et d’une envie d’en savoir plus. Après plusieurs années passées dans des livres, des manuels, des câbles de brassage et à jouer avec un synthétiseur DIY, JakoJako (de son vrai nom Sibel Koçer) jouait ses premiers sets live à Berlin, dépensant chaque centime disponible en modules Eurorack. La passion est rapidement devenue dévorante et, en 2017, elle a quitté sa carrière d’infirmière pour travailler au sein du magasin de synthétiseurs berlinois SchneidersLaden, où elle partage sa maîtrise des outils et des techniques avec la communauté des créateurs de musique de la ville.





• Amour Noir

Producteur et DJ pendant dix ans, il change de nom pour celui-ci en 2019. Il est régulièrement rejoué par Richie Hawtin, Nina Kraviz, Amelie Lens, SPFDJ, Voiski, KI/KI, Lucinee… Il est également le fondateur et gérant du label Unusual Records, au large spectre musical. Ce projet lui permet de s’ouvrir à toutes les inspirations offertes par le courant des musiques électroniques afin d’affiner encore sa créativité.



• A.l.a.e

Co-fondateur du webzine et collectif Paradox, Alae conçoit la techno dans toutes ses variantes, avec un penchant assumé pour le sombre et le percutant. Dans le cadre des soirées Paradox au Cabaret aléatoire, il a partagé l’affiche avec des artistes internationaux tels que Ellen Allien (Bpitch), Zadig (Tresor, Sotor), Sunil Sharpe (Earwiggle, Mord), Antigone (Token) et Bas Mooy (Mord). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 23:00:00

fin : 2024-03-01 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Paradox Jakojako • A.l.a.e • Amour Noir Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille