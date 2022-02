Paradox is Back w/ Perc – The Driver aka Manu Le Malin – BNJR – Elyas – A.L.A.E dock des suds Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Paradox is Back w/ Perc – The Driver aka Manu Le Malin – BNJR – Elyas – A.L.A.E dock des suds, 19 février 2022, Marseille. Paradox is Back w/ Perc – The Driver aka Manu Le Malin – BNJR – Elyas – A.L.A.E

dock des suds, le samedi 19 février à 23:00

PARADOX IS BACK! Voilà déjà deux ans, que la communauté Paradox ne s’est pas réunie. Pour ce 35ème événement Paradox, on se retrouvera le samedi 19 février aux Docks des suds. Une salle qui a, et continue de marquer la scène des musiques actuelles dans le Sud et dans laquelle on se sent déjà chez nous. Comme d’habitude, une seule règle est de mise: viens comme tu veux et repars comme tu peux. On a vraiment très hâte de vous retrouver. Love & Techno LINE UP: Perc [https://soundcloud.com/perc](https://soundcloud.com/perc) The Driver aka Manu Le Malin [https://soundcloud.com/the_driver-1](https://soundcloud.com/the_driver-1) A.L.A.E [https://soundcloud.com/alaeparadox](https://soundcloud.com/alaeparadox) BNJR [https://soundcloud.com/bendj-3](https://soundcloud.com/bendj-3) Elyas [https://www.instagram.com/elyas13130sp/](https://www.instagram.com/elyas13130sp/) BILLETTERIE Lien Tickets 〰 [https://bit.ly/Paradoxisback-19Fev-Tickets](https://bit.ly/Paradoxisback-19Fev-Tickets) Early 〰 13 € (Epuisés) Regular 〰 17 € Sur Place 〰 20 € Samedi 19 Février 2022 23:00 – 06:00 INFORMATIONS COVID-19 Plus d’infos sur : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

17 / 13€ en pré-vente / 20€ sur place

♫ELECTRO♫ dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T23:00:00 2022-02-19T06:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu dock des suds Adresse 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville dock des suds Marseille Departement Bouches-du-Rhône

dock des suds Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Paradox is Back w/ Perc – The Driver aka Manu Le Malin – BNJR – Elyas – A.L.A.E dock des suds 2022-02-19 was last modified: by Paradox is Back w/ Perc – The Driver aka Manu Le Malin – BNJR – Elyas – A.L.A.E dock des suds dock des suds 19 février 2022 dock des suds Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône