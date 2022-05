Paradox fête son premier anniversaire Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Paradox fête son premier anniversaire le samedi 11 juin à partir de 19h (jusqu’à 2h). Au programme : concours de déguisement Viking, animations et activités, lots à gagner, barbecue, DJ. Tarif : 35€ par Viking (boisson + barbecue + activité (Ragnarock ou Lancer de hache) Plus d’informations par téléphone au 02 32 72 83 24. Paradox fête son premier anniversaire le samedi 11 juin à partir de 19h (jusqu’à 2h). Au programme : concours de déguisement Viking, animations et activités, lots à gagner, barbecue, DJ. Tarif : 35€ par Viking (boisson + barbecue + activité… +33 2 32 72 83 24 https://www.paradox-vr.fr/ Paradox fête son premier anniversaire le samedi 11 juin à partir de 19h (jusqu’à 2h). Au programme : concours de déguisement Viking, animations et activités, lots à gagner, barbecue, DJ. Tarif : 35€ par Viking (boisson + barbecue + activité (Ragnarock ou Lancer de hache) Plus d’informations par téléphone au 02 32 72 83 24. Le Havre

