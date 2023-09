Sortie nature Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon- Marais des Baux Paradou, 8 octobre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Sortie nature, venez découvrir la réserve régionale de l’Ilon

Vous pourrez observer la zone humide et les espèces patrimoniales.

2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nature outing to discover the Ilon regional reserve

You’ll be able to observe the wetland and its heritage species

Venga a descubrir la reserva regional de Ilon

Podrás observar el humedal y sus especies patrimoniales

Naturausflug, entdecken Sie das Regionalreservat von Ilon

Sie können das Feuchtgebiet und die patrimonialen Arten beobachten

Mise à jour le 2023-09-21 par Parc Naturel Régional des Alpilles