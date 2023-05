Balade aux pas de l’âne : Balade en soirée, 29 septembre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Balade en soirée

Balade familiale autour de la chapelle Saint-Gabriel en compagnie de 2 p’tits ânes bâtés..

2023-09-29 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-29 20:30:00. .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Evening stroll

Family stroll around the Saint-Gabriel chapel in the company of 2 little donkeys.

Paseo nocturno

Paseo en familia alrededor de la capilla Saint-Gabriel en compañía de 2 burritos.

Spaziergang am Abend

Familienspaziergang um die Kapelle Saint-Gabriel in Begleitung von 2 kleinen Eseln.

Mise à jour le 2023-05-26 par Parc Naturel Régional des Alpilles