LA BELLE ET LA BETE PARADISE REPUBLIQUE Avignon, 3 janvier 2024, Avignon.

À la campagne vit un marchand au bord de la faillite avec ses deux filles. Alors qu’il pense retrouver sa fortune d’antan, le voici fait prisonnier de la Bête. Mais sa fille, courageuse et intrépide, décide de se laisser emprisonner à sa place. Mais cette bête est-elle aussi méchante qu’elle le laisse croire ? Une version moderne pétillante et bien décalée du célèbre conte la Belle et la Bête.Une folle aventure pleine d’humour et de musique ou les enfants comme les parents dansent, chantent, rient et participent au début à la fin tout redécouvrant cette merveilleuse histoire de La Belle et la Bête.Un spectacle familial pour les enfants à partir de 3 ans!

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-03 à 15:00

PARADISE REPUBLIQUE 9 RUE MIGNARD 84000 Avignon