Paradis Paname Casino de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Salins-les-Bains

Paradis Paname Casino de Salins-les-Bains, 7 avril 2023, Salins-les-Bains . Paradis Paname 6 Rue de la République Casino de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura Casino de Salins-les-Bains 6 Rue de la République

2023-04-07 – 2023-04-07

Casino de Salins-les-Bains 6 Rue de la République

Salins-les-Bains

Jura EUR 75 SPECTACLE COMPLET Savourez le prestige d’une grande et somptueuse revue de Music-hall, dans la plus pure tradition des grands cabarets parisiens, chant en live et tableaux topless. Un SHOW qui remet du baume au cœur, avec ces tableaux tous aussi magnifiques que surprenants. La fantaisie et l’humour sont à la carte de cette soirée inoubliable. Ambiance et rêverie assurées avec cette Revue à grand spectacle !! Dîner spectacle + une formule »Champagne », « Vin » ou « Sans alcool » Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par nos commerciales qui vous dirigent vers le chef de salle afin de vous placer, une animation musicale vous accompagne pendant une partie du repas en interprétant des chansons en direct.

Après le repas vous avez le spectacle d’une durée d’environ 1H15 1H30. Dès la fin du spectacle vous avez la possibilité de danser avec notre orchestre jusqu’à 3H00.

Voici notre configuration de table en cabaret (pour les groupes et pour les particuliers) contact@le-sensso.fr +33 3 84 73 05 02 https://le-sensso.fr/10-soirees-spectacles Casino de Salins-les-Bains 6 Rue de la République Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Salins-les-Bains Jura Casino de Salins-les-Bains 6 Rue de la République Ville Salins-les-Bains Departement Jura Lieu Ville Casino de Salins-les-Bains 6 Rue de la République Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains /

Paradis Paname Casino de Salins-les-Bains 2023-04-07 was last modified: by Paradis Paname Casino de Salins-les-Bains Salins-les-Bains 7 avril 2023 6 Rue de la République Casino de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura Casino de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura

Salins-les-Bains Jura