Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Paradis imaginaires Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Paradis imaginaires Halle aux grains, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Toulouse. Paradis imaginaires

Halle aux grains, le samedi 6 novembre à 20:00

La Chine rêvée par Gustav Mahler et les contes de Perrault – du Petit Poucet à la Belle aux bois dormant – selon Maurice Ravel dialogueront sous la baguette de Thomas Guggeis, en une invitation aux voyages imaginaires. Après des débuts sensationnels, le jeune chef allemand, formé par Daniel Barenboim, revient à Toulouse en compagnie de deux chefs-d’oeuvre absolus. **Thomas Guggeis** / Direction **Tanja Ariane Baumgartner** / Mezzo-soprano **Attilio Glaser** / Ténor **RAVEL** MA MÈRE L’OYE, SUITE **MALHER** LE CHANT DE LA TERRE Ravel, Mahler Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:00:00 2021-11-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Halle aux grains Toulouse