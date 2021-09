PARADIS FIASCO #2 avec Goldie B, Kumanope, Camarade Zerbib et Audrequi Coco Velten, 2 octobre 2021, Marseille.

Ça y est ! C’est le retour de Paradis Fiasco, les teufs engagées et ambiance détente, où la musique, les bonnes ondes et de belles actions sont mises en avant On vous refait le topo. Chaque soirée Paradis Fiasco est au profit d’une association différente et dans un nouveau lieu. Un.e artiste s’inspire de la cause de l’asso pour en créer le visuel. Tout ça accompagné par des selectors locaux des plus coquin.e.s ! Pour cette 2ème édition, direction planète Marseille ! Le sud et son soleil, lieux d’amour et d’origine des membres de Paradis Fiasco, nous retrouvent pour une soirée dont tous les bénéfices seront reversés à l’association JUST ! Après une édition réussie à Paris, nous sommes cette fois accueillis par Coco Velten, projet d’occupation temporaire mené par Yes We Camp. Coco Velten est également un lieu d’accueil pour les initiatives portées par JUST. Tout cela semble faire sens Vous connaissez peut-être la formule, tous les artistes qui se produisent à Paradis Fiasco sont des bonnes pâtes qui mixent bénévolement ; on les remercie pour ce don qu’ils font à JUST, et pour le flow qu’ils vont nous préparer ▬▬▬ JUST ▬▬▬▬ L’association œuvre pour plus de justice sociale en développant des expérimentations dans des champs d’action comme l’accès au logement ou la défense des droits des personnes concernées par les problématiques de santé mentale. Les personnes vulnérables, car exposées à ces problématiques, sont la plupart du temps exclues de tous les travaux les concernant ; JUST propose d’inclure ces personnes et de créer de superbes initiatives partout dans Marseille, avec elles ! ♾ Les principaux projets soutenus lors de cet évènement sont : – Les régisseurs sociaux. Ils interviennent dans les lieux de vie habités par nécessité : squat, bidonvilles, rue… pour réduire les risques et améliorer les conditions de vie des personnes, familles, enfants qui y vivent. -Le Lieu de Répit. Une alternative à l’hospitalisation pour les personnes en situation de crise psychique privilégiant le sevrage au médicament et le dialogue à la contrainte. JUST c’est aussi le projet Sindiane, l’open dialogue, l’urgence social, l’auberge marseillaise, en passant par les calanques… ▬▬▬▬ LINE UP EXTRA LOCAL ▬▬▬▬ Goldie B Omakase, Marseille > [https://soundcloud.com/mbkong](https://soundcloud.com/mbkong) Kumanope Omakase, D Moods, Marseille > [https://soundcloud.com/kumanope](https://soundcloud.com/kumanope) Camarade Zerbib Marseille > [https://m.soundcloud.com/camaradezerbib](https://m.soundcloud.com/camaradezerbib) Audrequi Marseille Et bien sûr, en préchauffage thermostat 5 : Bwi-Bwi Paradis Fiasco, Lüüd Discs, Boussole Records, Marseille > [https://soundcloud.com/bwi-bwi](https://soundcloud.com/bwi-bwi) ▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬ COCO VELTEN 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ouverture des portes à 16h ! Entrée Prix libre 100% des bénéfices reversés à l’association JUST, à Marseille. Cantine. Venez le ventre vide ! Les bénéfices de la tambouille sont entièrement reversés à l’association JUST. Projection photos Une série de supers affiches risographiées sera en vente sur place, une chance pour vous d’emporter le beau travail de Popo Cucu à la maison ! Bénéfices reversés à l’association JUST. Bar – Tarifs sympas ? Conception graphique : Popo Cucu [https://www.instagram.com/popo.cucu](https://www.instagram.com/popo.cucu) [https://www.paulinecuny.fr/](https://www.paulinecuny.fr/)

