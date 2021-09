Paradigm Party #3 Baby Club, 2 octobre 2021, Marseille.

Paradigm Party #3

Baby Club, le samedi 2 octobre à 20:00

[http://www.facebook.com/AshleyNieldofficial/](http://www.facebook.com/AshleyNieldofficial/) plus ! La Team Paradigm s’associe à la Team P2Z (Parizinzins) pour 2x plus de kiffff. PARADIGM d’une vie, d’un jour, d’un soir. L’esprit de la fête s’entremêle à l’imaginaire de celui ou celle, qui par sa sensibilité, optera pour sa propre représentation du monde ; Le temps d’un instant, d’un moment de vie laissant place à l’inaccessible, l’inconcevable. LINE UP : SAÏPH BEZHAD b2b EASTEL ASHLEY NIELD Ashley Nield est membre et fondateur du collectif Marseillais Paradigm, influencé par les grooves de types Acid, Industriel et Rave, et en utilisant soigneusement chaque aspect il signe son premier Ep en 2017 chez le label Anglais Taro Records. Ses quatres titres, joués dans plusieurs clubs d’Europe par de grands noms confirmeront son envie de se lancer corps et âme dans la musique avec plusieurs releases en 2018 et 2019. Ashley Nield cherche le juste milieu entre des morceaux qui ne sont pas liés par le genre mais par l’ambiance et le style. Ce qui lui permet de créer son identité à travers des sets only vinyls qui se veulent percutants et dynamiques. www.facebook.com/AshleyNieldofficial/ 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/bhuzyvcu](https://tinyurl.com/bhuzyvcu) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique ! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 8,59€ en pré-vente

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T04:00:00