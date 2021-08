Paradigm Party #2 Le Chapiteau, 6 août 2021, Marseille.

Paradigm Party #2

Le Chapiteau, le vendredi 6 août à 18:00

A peine plus d’un an après leur première date au Chapiteau, le collectif revient et promet une soirée remplie de… PARADIGM(es) PARADIGM d’une vie, d’un jour, d’un soir. L’esprit de la fête s’entremêle à l’imaginaire de celui ou celle, qui par sa sensibilité, optera pour sa propre représentation du monde ; Le temps d’un instant, d’un moment de vie laissant place à l’inaccessible, l’inconcevable. LINE UP : TBA HOUSE / MINIMAL / TECHNO GUESTS : – MAN/IPULATE (Sentaku) : Man/ipulate est un acteur de la scène locale de Marseille, membre de l’ancien crew Mazargues Affair. Mazargues quartier dont il est issu et qui l’a inspiré déjà très jeune à la production, il est plus tard poussé par Lumbago. Il est remarqué sur les labels Sentaku et Shinu’uchu en 2020 où il sort son premier EP solo. Sa musique fait écho et honneur à sa région du Sud avec des touches solaires et unique dont lui seul a le secret. – HELIOPORA (Melifera Records) : Heliopora est un co-fondateur de “Melifera Records ” et organisateur de l’enchanteresse la Vallée Électrique, un festival à taille humaine qui se déroule dans le sud de la Drôme. Son univers musical est influencé par la techno la plus profonde parsemée de sons dub qui révèlent des paysages sonores ensoleillés et aquatiques. Ses sets nous submergent dans des atmosphères naturelles et chaleureuses, racontant ses nombreuses aventures avec son collectif, ainsi que ses belles expériences de plongée. 18h00 : Ouverture des portes 20h00 : DJ set 01h30 : Fin du DJ set 02h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/847awrmu](https://tinyurl.com/847awrmu) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 6,59€

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T02:00:00