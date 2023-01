Parade vénitienne Riquewihr Riquewihr Riquewihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Riquewihr Les traditionnelles parades vénitiennes seront réalisées cette année sous la forme de déambulations dans les rues de la cité de Riquewihr avec un marché vénitien organisé sur la place Fernand Zeyer le samedi soir. Venise s’invite à Riquewihr le temps d’un week-end. Au programme : une parade costumée animée par une association de passionnés de costumes vénitiens ainsi qu’un marché sur la place Fernand Zeyer. +33 7 71 86 38 27 Riquewihr

