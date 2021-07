Paris Terrasse du Trabendo Paris Parade • The Huile en concert / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • PARADE (Rock Post-Punk – Lollipop Records- Marseille) Parade c’est une post pop épique, un chant survolté, des mélodies qui évoquent aussi bien Joy Division que The Strokes. Guitares vrillantes, batterie claquante d’un ex Quetzal Snakes, batteur actuel de Film Noir. Dans un esprit pouvant se rapprocher de Fontaines D.C, Parade balaie les thèmes classiques du rock’n’roll et impose son style, lyrique et brumeux, tout en restant ouvert à l’improvisation. • THE HUILE « Après avoir résolu l’affaire du petit Grégory et avoir fait une tournée en première partie de Grégory Lemarchal aux US, Slipknot fait enfin tomber les masques pour devenir THE HUILE. Dans ce groupe, il y a même deux membres de Johnny Mafia. » • 2ème groupe à venir • DJ SET F*** Forever par D4rk Tiffus et Djobar Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

